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Son dakika: 'te 'lıların araziye tuzakladığı el yapımı imha edildi

Son dakika haberine göre 'te 'lı teröristlere yönelik düzenlenen ve " 2020-02" adı verilen operasyonda, araziye gizlenmiş basma düzenekli el yapımı imha edildi.

  • Güncel
  • 19.02.2020 19:45
  •  - 
  • Son Güncelleme: 19.02.2020 20:00
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Bitlis'te el yapımı patlayıcı imha edildi

'te 'lı teröristlere yönelik operasyonda, araziye gizlenmiş basma düzenekli el yapımı imha edildi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca araziye gizlenmiş el yapımı patlayıcı olduğu bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.



OPERASYON ŞEHİT ŞİRİN'İN ADI VERİLDİ
"Şehit Uzman Jandarma Çavuş Veysel Şirin 2020-02" adı verilen operasyonda basma düzenekli el yapımı patlayıcı bulundu.

Patlayıcı, gerekli incelemelerin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edildi.

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