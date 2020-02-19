Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 19.02.2020 09:27
  • Son Güncelleme: 19.02.2020 09:33

: Bakanlık duyurdu! Bir 'lı terörist daha teslim oldu

haberine göre İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, jandarma ikna timleri ve 'in ortak ikna çalışmaları sonucu bir teröristin teslim olduğunu belirtildi.

Bakanlık duyurdu! Biri daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları sonucu 'lı bir teröristin örgütten kaçarak hudut birliğindeki güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik Kars ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı () Başkanlığının ortak yürüttüğü ikna çalışması sonucu, terör örgütü mensubu "Demhat" kod adlı İ.A. terör örgütünden kaçtı.

Örgüt mensubu İ.A, jandarmanın ikna timleri ve MİT'in koordinesinde Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırına gelerek hudut birliğine teslim oldu.

Böylece bu yıl ikna yoluyla teslim olanların sayısı 39'a yükseldi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: Bakanlık duyurdu! Bir PKK'lı terörist daha teslim oldu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri