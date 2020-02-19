Gezi davası sonuçlandı. Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisine kepçelerle girmeye çalışanları yargı hatırlamadı!
VİCDANLARDA MAHKUM
Türkiye'yi sarsan Gezi olaylarında, beraat kararı çıktı. "Vandalizme yeşil ışık yakıldı" tartışması başladı
İstanbul Taksim Gezi Parkı'nda "Mesele ağaç değil" diyerek başlayan eylemler, sokağa taştı. Ortalık yakılıp yakıldı. Hatta Dolmabahçe'ye yürüyen göstericiler, kepçelerle içeriye girmeye çalıştı. İşte o olaylarla ilgili açılan davada, karar çıktı. Gezi'cileri finanse ettiği iddiasıyla yargılanan işadamı Osman Kavala ile birlikte 9 kişi beraat etti. Kaçak olan aralarında Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 7 kişi hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Mahkemenin verdiği bir karardır ve karar hakkında yorum yapmak doğru olmaz. O sürecin bir bütün olarak Türkiye'ye zarar verdiğini asla akıldan çıkarmayalım" açıklamasını yaptı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Gezi olaylarında yaşanan Vandalizm'i, saldırganlığı, terör örgütünün açılan sözde flamalarını unutamayız. Delil yetersizliği gibi hukuksal konulardan dolayı karar verilse de milletin vicdanındaki yeri mahkumiyettir" ifadelerini kullandı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise "Gezi, bizim nazarımızda Vandalizm'dir" dedi.
KAVALA'YA 15 TEMMUZ GÖZALTISI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.
2013'te Türkiye'yi karıştıran Gezi eylemleri için mahkeme kararını verdi. Tüm sanıklar beraat etti. Osman Kavala, tahliye edildi. Ancak Kavala için darbe girişimi kapsamında gözaltı kararı verildi.
VİCDANLARDA MAHKUM
Türkiye'yi sarsan Gezi olaylarında, beraat kararı çıktı. "Vandalizme yeşil ışık yakıldı" tartışması başladı
İstanbul Taksim Gezi Parkı'nda "Mesele ağaç değil" diyerek başlayan eylemler, sokağa taştı. Ortalık yakılıp yakıldı. Hatta Dolmabahçe'ye yürüyen göstericiler, kepçelerle içeriye girmeye çalıştı. İşte o olaylarla ilgili açılan davada, karar çıktı. Gezi'cileri finanse ettiği iddiasıyla yargılanan işadamı Osman Kavala ile birlikte 9 kişi beraat etti. Kaçak olan aralarında Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 7 kişi hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı.
Öte yandan İstanbul Başsavcılığı aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanık hakkındaki beraat kararına savcılığın itiraz edeceği öğrenildi. Kararın ardından vandalizmin kazandığı yorumları yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Mahkemenin verdiği bir karardır ve karar hakkında yorum yapmak doğru olmaz. O sürecin bir bütün olarak Türkiye'ye zarar verdiğini asla akıldan çıkarmayalım" açıklamasını yaptı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Gezi olaylarında yaşanan Vandalizm'i, saldırganlığı, terör örgütünün açılan sözde flamalarını unutamayız. Delil yetersizliği gibi hukuksal konulardan dolayı karar verilse de milletin vicdanındaki yeri mahkumiyettir" ifadelerini kullandı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise "Gezi, bizim nazarımızda Vandalizm'dir" dedi.
KAVALA'YA 15 TEMMUZ GÖZALTISI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.
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