Gezi davası sonuçlandı. Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisine kepçelerle girmeye çalışanları yargı hatırlamadı!



2013'te Türkiye'yi karıştıran Gezi eylemleri için mahkeme kararını verdi. Tüm sanıklar beraat etti. Osman Kavala, tahliye edildi. Ancak Kavala için darbe girişimi kapsamında gözaltı kararı verildi.

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Türkiye'yi sarsan Gezi olaylarında, beraat kararı çıktı. "Vandalizme yeşil ışık yakıldı" tartışması başladıTaksim Gezi Parkı'nda "Mesele ağaç değil" diyerek başlayan eylemler, sokağa taştı. Ortalık yakılıp yakıldı. Hatta Dolmabahçe'ye yürüyen göstericiler, kepçelerle içeriye girmeye çalıştı. İşte o olaylarla ilgili açılan davada, karar çıktı. Gezi'cileri finanse ettiği iddiasıyla yargılanan işadamı Osman Kavala ile birlikte 9 kişi beraat etti. Kaçak olan aralarında Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora 'nın da bulunduğu 7 kişi hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı.



Öte yandan İstanbul Başsavcılığı aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanık hakkındaki beraat kararına savcılığın itiraz edeceği öğrenildi. Kararın ardından vandalizmin kazandığı yorumları yapıldı.

İstanbul