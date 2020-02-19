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  • 19.02.2020 10:20
  • Son Güncelleme: 19.02.2020 10:25

'nun istediği ismin rakibi olan adayı destekleyenlere tehdit!

’nin parti kurultayı yaklaşırken il kongrelerinde yaşanan skandallar gündeme bomba gibi düşmüştü. Kadına hakaret, yumruklaşma, şişe fırlatma derken son olarak tehdit skandalı ortaya çıktı. Mersin’de CHP Genel Başkanı ’nun istediği kişinin e tek aday olarak girmesi için diğer aday ’in adaylığı engellendi. Adaylığı engellenen Eser, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eser, “Divan Başkanı ’la mücadele ederken sahneye Başkanı çıktı. Delegelere veya yakınlarına belediyede iş vaadinde bulunmuş. Çoğu delege imzaları çekti. İş beklentisi olmayanlara da iş yaptırmama tehdidinde bulunulmuş” ifadelerini kullandı.

Rakibi adayı destekleyenlere tehdit!

'nin genelinde yaptığı tek adaylı il kongrelerinin tartışmaları devam ediyor. , Mersin'deki de kongreye saatler kala delegelerin imzalarını geri çekmesiyle seçime giremedi. Eser, adaylığının engellemesiyle ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Eser'in o açıklamaları:

160 İMZA TOPLADIK
"160'a yakın imza topladık. 60 imza yeterliyken bu sayının üzerine çıktık. Kongreye saatler kala olay tersine dönmeye başladı. , , 'in kopyası yaşanıy. Divan Başkanı aday olmamızı engellemek için her şeyi yaptı. Divan Başkanı Engin Özkoç'la mücadele ederken sahneye Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer çıktı. Delegelere veya yakınlarına belediyede iş vaadinde bulunmuş. Çoğu delege imzaları çekti. İş beklentisi olmayanlara da iş yaptırmama tehdidinde bulunulmuş. Madem tek adaylı kongreler olacaktı delege seçimlerinde neyin kavgasını yaptık."

SEYİT TORUN'A ŞOK
Akşam'da yer alan habere göre, bu arada CHP Genel Başkan Yardımcısı 'un Ordu'da destek verdiği aday seçimi kaybetti. Kılıçdaroğlu'nun en yakınlarından olan Torun'un desteklediği Osman Güngör seçimi kaybederken, Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel'in destek verdiği Atila Şahin il başkanlığı seçimini kazandı. Öte yandan İstanbul'da CHP Olağan İl Kongresi'ni ilçe seçim kuruluna şikayet eden partili Ali Alagöz, İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

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