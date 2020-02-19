Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Suriye açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Suriye'nin toprağında gözü yoktur. Askerimiz orada Soçi Mutabakatı çerçevesinde bulunmaktadır. Amacı sivilleri korumak ve siyasi süreci ilerletmektir. Askeri gözlem noktalarımız yerlerinde kalmaya ve görevlerini ifa etmeye devam edecektir" dedi.

YENİ DARBE SÖYLEMLERİNE CEVAP

Kalın, "15 Temmuz darbe girişimini canıyla ve kanıyla püskürten bu millet, darbelere asla geçit vermeyecektir. Darbe söylemleri bu ülkenin dikkatini ve enerjisini dağıtmayı, hedeflerinden uzaklaştırmayı amaçlamaktadır. Her an teyakkuz halindeyiz ama darbe heveslilerine prim vermeyiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Suriye'nin toprağında gözü yoktur. Askerimiz orada Soçi Mutabakatı çerçevesinde bulunmaktadır. Amacı sivilleri korumak ve siyasi süreci ilerletmektir. Askeri gözlem noktalarımız yerlerinde kalmaya ve görevlerini ifa etmeye devam edecektir. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) February 19, 2020