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’de siyaset var

'de parti yönetimine yönelik geçmişte yöneltilen eleştirilerin bir benzeri üyesi 'den geldi. Cihaner, “Ekmeleddin kararı, dokunulmazlık kararı ve mitingine katılım kararlarının nerede alındığını ben de PM üyesi olarak bilmiyorum” dedi.

CHP’de kayıt dışı siyaset var
CHP Parti Meclisi üyesi , hafta sonu yapılan il kongresinde parti yönetimine çarpıcı eleştirilerde bulundu. Cihaner, kongrede yaptığı konuşmada, daha önce genel başkan yardımcısı 'ın 'ye yakınlığıyla bilinen 'nin eski genel müdürü Şaban Sevinç'e söylediği iddia edilen 'CHP'de gizli bir karar merkezi var, kararlar orada alınıyor' şeklindeki sözlerle benzerlik taşıyan ifadeler kullandı.


Tuncay Özkan

Cihaner "Bazı kararların nerede alındığını ben de üyesi olarak bilmiyorum" dedi.



Cihaner, CHP'deki siyasete örnek olarak 'nun cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi ve son olarak Saadet Partisi'nin mitingine katılımını gösterdi. Parti yönetiminin, 'tek aday' dayatmasına da tepki gösteren Cihaner, "Utanç verici. Bu partiyi büyütmez" ifadelerini kullandı. Cihaner, "Eğer biz parti içi demokrasiyi işletebilmiş olsaydık son dönemde Urla'da 'da yaşadığımız şeyleri yaşamamış olurduk" dedi.

EVRİN GÜVENDİK

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