CHP’de kayıt dışı siyaset var

CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner, hafta sonu yapılan il kongresinde parti yönetimine çarpıcı eleştirilerde bulundu. Cihaner, kongrede yaptığı konuşmada, daha önce genel başkan yardımcısı Tuncay Özkan'ın CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk Tv'nin eski genel müdürü Şaban Sevinç'e söylediği iddia edilen 'CHP'de gizli bir karar merkezi var, kararlar orada alınıyor' şeklindeki sözlerle benzerlik taşıyan ifadeler kullandı.
Tuncay Özkan
Cihaner "Bazı kararların nerede alındığını ben de PM üyesi olarak bilmiyorum" dedi.
Cihaner, CHP'deki kayıt dışı siyasete örnek olarak Ekmeleddin İhsanoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi ve son olarak Saadet Partisi'nin Kudüs mitingine katılımını gösterdi. Parti yönetiminin, 'tek aday' dayatmasına da tepki gösteren Cihaner, "Utanç verici. Bu partiyi büyütmez" ifadelerini kullandı. Cihaner, "Eğer biz parti içi demokrasiyi işletebilmiş olsaydık son dönemde Urla'da Ankara'da yaşadığımız şeyleri yaşamamış olurduk" dedi.
EVRİN GÜVENDİK
Tuncay Özkan
Cihaner "Bazı kararların nerede alındığını ben de PM üyesi olarak bilmiyorum" dedi.
Cihaner, CHP'deki kayıt dışı siyasete örnek olarak Ekmeleddin İhsanoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi ve son olarak Saadet Partisi'nin Kudüs mitingine katılımını gösterdi. Parti yönetiminin, 'tek aday' dayatmasına da tepki gösteren Cihaner, "Utanç verici. Bu partiyi büyütmez" ifadelerini kullandı. Cihaner, "Eğer biz parti içi demokrasiyi işletebilmiş olsaydık son dönemde Urla'da Ankara'da yaşadığımız şeyleri yaşamamış olurduk" dedi.
EVRİN GÜVENDİK
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