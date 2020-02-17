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FETÖ'nün hırsızlığı tescillendi

FETÖ'nün soru hırsızlığı kanıtlandı. Örgüt üyesi İstihbarat Dairesi eski Başkan Yardımcısı Coşgun Çakar'ın evinden bulunan dijital arşiv, kirli planı ortaya çıkardı.

Hırsızlığı tescillendi
FETÖ'nün soru hırsızlığı kanıtlandı. Örgüt üyesi İstihbarat Dairesi eski Başkan Yardımcısı Coşgun Çakar'ın evinden bulunan dijital arşiv, kirli planı ortaya çıkardı. Çakar'ın eşi Gül Çakar'ın girdiği sınavda soruları üzerindeki kamera ile karşı tarafa aktardığı, yanıtları da kulaklıkla aldığı saptandı.

Yüksel TEMEL

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