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  • Son Güncelleme: 18.02.2020 09:52

açıkladı: bilim insanları 'ya ulaştı

Son dakika haberi... , " bilim insanları 'ya ulaştı. 24 kişilik ekibimiz yer bilimleri, canlı bilimleri ve deniz bilimlerinde 15 proje yürütecek" dedi.

Türk bilim insanları Antarktika'ya ulaştı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 4. Ulusal Bilim Seferini gerçekleştiren ekibinin beyaz kıtaya ulaştığını açıkladı.

Ekibin, Geçici Türk Bilim Kampı'nın konuşlandığı Horseshoe Adası'nda yaklaşık bir ay boyunca bilimsel çalışmalar yürüteceğini ifade eden , "24 kişiden oluşan ekibimiz; yer bilimleri, canlı bilimleri ve deniz bilimleri alanında toplam 15 proje yürütecek" dedi.

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