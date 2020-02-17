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  • Son Güncelleme: 17.02.2020 14:42

Son dakika: 'nin Maraş adımı Rumlarda rahatsızlık yarattı! 'ten skandal açıklama

Son dakika haberi... ile Kuzey Türk Cumhuriyeti'nin () "" olarak da bilinen ve 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın açılmasına yönelik adımı Rumların tepkisini çekmeye devam ediyor. Başkanı Anastasiadis, söz konusu adımları, "Türkiye'nin meydan okuma hareketi" olarak niteledi.

Rum liderden skandal Türkiye açıklaması

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkanı , ile ilgili atılan adımları, "Türkiye'nin meydan okuma hareketi" olarak niteledi. Anastasiadis, Maraş'ın açılma sürecinde diplomatik adımlar atacaklarını belirterek, "Eli kolu bağlı kalmayacağız" dedi.

"Türklerin Kapalı Maraş'taki tahrik edici faaliyetleri kabul edilmez, edilmeyecek" diyen Anastasiadis, Güney 'ta düzenlenen bir etkinlikte konuştu. Rum lider, "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin gerek karadaki gerek 'deki egemenlik haklarının ihlali kabul edilemezdir.



Eli kolu bağlı kalmayacağız. Yakın gelecekte olacakları belirleyecek olan diplomatik yol, uluslararası hukuk, Avrupa ilke ve değerleridir" diye konuştu.

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