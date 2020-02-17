Konuyla ilgili açıklama yapan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kapalı Maraş ile ilgili atılan adımları, "Türkiye'nin meydan okuma hareketi" olarak niteledi. Anastasiadis, Maraş'ın açılma sürecinde diplomatik adımlar atacaklarını belirterek, "Eli kolu bağlı kalmayacağız" dedi.
"Türklerin Kapalı Maraş'taki tahrik edici faaliyetleri kabul edilmez, edilmeyecek" diyen Anastasiadis, Güney Kıbrıs'ta düzenlenen bir etkinlikte konuştu. Rum lider, "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin gerek karadaki gerek Akdeniz'deki egemenlik haklarının ihlali kabul edilemezdir.
Eli kolu bağlı kalmayacağız. Yakın gelecekte olacakları belirleyecek olan diplomatik yol, uluslararası hukuk, Avrupa ilke ve değerleridir" diye konuştu.
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