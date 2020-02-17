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  • Son Güncelleme: 17.02.2020 14:50

Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

Son dakika haberi... Türkiye ve Genel Başkanı , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Toplantısı'na başkanlık etti.

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