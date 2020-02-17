Son dakika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı. Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanımız @RTErdogan Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı. pic.twitter.com/5mzRvLVh8k&mdash; Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) February 17, 2020
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