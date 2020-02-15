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  • 15.02.2020 12:20
  • Son Güncelleme: 15.02.2020 12:24

Son dakika: , ''ı ziyaret etti

Son dakika haberine göre , Kuzey Türk Cumhuriyeti'nde () 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş bölgesini ziyaret etti. Oktay, "Maraş, Kıbrıs Türkü'nün toprağıdır. Artık 'ın kapalısını kaldırmak lazım." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kapalı Maraş'ı ziyaret etti

'deki bölgesinde ilk olarak Komutanlığı'nı ziyaret eden Oktay'a, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Genel Başkan Yardımcısı , Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın da aralarında bulunduğu heyet eşlik etti.

Oktay ve beraberindekileri, burada Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Sezai Öztürk ve diğer yetkililer karşıladı.

Kapalı Maraş bölgesine ilişkin Maraş Emniyet Bölük Komutanı Yüzbaşı Gökhan Taşdemir'den brifing alan Oktay, bölük komutanlığının ziyaret defterini imzaladı.

Oktay ve beraberindekiler, daha sonra Yüzbaşı Taşdemir eşliğinde Maraş bölgesini gezerek, bilgi aldı.

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Haberler Güncel Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Kapalı Maraş'ı ziyaret etti
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