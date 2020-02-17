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  • Son Güncelleme: 17.02.2020 14:39

İmamoğlu'nu eleştiren tiyatrocu uzlaşma şartına tepki gösterdi!

Sosyal medya üzerinden ’li Başkanı ’na hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Şehir Tiyatroları'nda görevli uzlaşma metnine tepki gösterdi. Söz konusu metinde Terzi’nin İmamoğlu hakkında hiçbir paylaşımda bulunmayacağını ve pişman olduğunu kamera karşısında söylemesi istendi. Uzlaşma şartlarına sert tepki gösteren Terzi, “Videoyu tabi ki çekmedim. Ben bunu, bu metinle beraber sosyal medya hesaplarımdan paylaştım, 'Bu bir oyundur' dedim” açıklamasını yaptı.

İmamoğlu'nu eleştiren tiyatrocu uzlaşma şartına tepki gösterdi!

Şehir Tiyatroları'nda görevli , sosyal medya hesabından Büyükşehir Belediye Başkanı 'nu eleştiren paylaşımlarda bulundu. Bunun üzerine Terzi hakkında, İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunuldu ardından ara bulucu devreye girdi.

Uzlaşma için Terzi'ye gönderilen yazıda şunlar kaydedildi:

"BİR DAHA İMAMOĞLU PAYLAŞIMI YAPMAYACAĞIMA..."
"Bugüne kadar yaptığı İBB ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili tüm paylaşımlarını silecek. Bundan sonra İBB ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili hiçbir şekilde paylaşım yapmayacak. Bizim hazırladığımız metni bir video ile saat 20.00'da okuyacak ve hiçbir zaman kaldırmayacak. Videoda okunmasını istediğimiz metin aşağıdaki gibidir:

'Bugüne kadar ülkenin sürüklendiği kutuplaşma ortamına ne yazık ki ben de bir ölçüde katkı sağladım. Bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve başkanı sayın Ekrem İmamoğlu hakkında birçok kez haddini aşan hakaret içeren paylaşımlarım oldu. Ancak bundan sonra bu kutuplaşmanın bir parçası olmak istemiyorum ve yaptıklarımdan ötürü çok pişmanım. Bu nedenle sayın Ekrem İmamoğlu'ndan içtenlikle özür dilerim. Pişmanlığımın bir göstergesi olarak İBB ve kendisi hakkındaki paylaşımı siliyorum. Bundan sonra bu konularda kutuplaşmayı sürdürecek paylaşımlar yapmayacağım. Eğer bundan sonra bu tür bir paylaşımımı görürseniz lütfen bu söylediklerimi bana hatırlatın. Ülkemizde birbirinden farklı düşünen insanların, birbirlerini düşmanlaştırıcı söylemde bulunan kişilere de bu yaptığımın aynısını yapmalarını samimiyetle öneriyorum. Karmaşanın içerisinde bu tavrın ülkemize verdiği zararı görmek zor olsa da bu davranışımın bir toplumda bir başlangıç olmasını dilerim. Kamuoyunun bilgilerine ve sayın Ekrem İmamoğlu'nun şahsına saygılarımla sunarım.'

"VİDEO ÖNCE BİZE GÖNDERİLSİN"
Bu metni okurken çekilen videoyu öncelikle bize göndermesini talep ediyoruz. Bizden onay alması durumunda sosyal medya hesaplarından bu videoyu yayınlaması gerekmektedir. Şartlara aykırı davranırsa her bir tweeti için ayrı ayrı 50.000'er liralık tazminat davaları açacağız. Bunun da kendisine bildirilmesini rica ederiz. Videodan sonra tweetlerin de tamamını silmesiyle uzlaşma metnini imzalayacağız."

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