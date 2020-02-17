AFAD verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 00.20'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER
Tarih(TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer EventID
Detay 18.02.2020 00:20:00 DDA 38.4106 39.1278 13.04 Mw 3.6 Türkiye Elazig Sivrice - - 465500
Detay 17.02.2020 23:45:20 DDA 40.1181 33.3135 15.07 ML 2.0 Türkiye Ankara Kalecik - - 465499
Detay 17.02.2020 23:25:47 DDA 38.6905 43.1873 7.00 ML 1.1 Türkiye Van Tusba - - 465498
Detay 17.02.2020 23:24:55 DDA 38.6873 43.1800 7.08 ML 1.5 Türkiye Van Tusba - - 465497
Detay 17.02.2020 23:23:40 DDA 39.0448 27.8735 7.00 ML 1.5 Türkiye Manisa Akhisar - - 465494
Detay 17.02.2020 23:20:55 DDA 39.5293 27.1220 10.97 ML 1.3 Türkiye Balikesir Havran - - 465493
Detay 17.02.2020 23:18:58 DDA 38.6961 43.1883 7.77 Mw 3.7 Türkiye Van Tusba - - 465492
Detay 17.02.2020 23:16:51 DDA 38.6871 43.1778 10.14 Mw 4.1 Türkiye Van Tusba - -
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