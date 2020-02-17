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  • Son Güncelleme: 18.02.2020 00:32

Son dakika: 'da bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

'dan gelen son dakika haberine göre bir terörist polisin ikna çalışması sonucu teslim oldu. Teröristin 2015 yılında terör örgütüne katılan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranma kaydının bulunduğu belirtildi. Öte yandan bu yıl ikna edilerek teslim olan terörist sayısı 35'e yükseldi.

Bir terörist daha teslim oldu!

'da bir terörist polisin ikna çalışması sonucu teslim oldu. Alınan bilgiye göre, terör örgütü /KCK-PYD/'de faaliyet gösteren örgüt mensuplarının teslim olmalarının sağlanması amacıyla ikna çalışmaları sürüyor.

Ailelerin de desteğiyle terör örgütünden ikna yoluyla teslim olanların sayısı artıyor. İstihbarat ve Şube Müdürlüklerince yapılan çalışma sonucu, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ikna edilen bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

2015 YILINDAN BU YANA KAYDI BULUNUYOR
Teröristin 2015 yılında terör örgütüne katılan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranma kaydının bulunduğu belirtildi.

Polis yetkilileri, bu yıl ikna edilerek teslim olan terörist sayısının son olarak Suruç'ta teslim olan bu kişiyle 35'e yükseldiğini bildirdi.

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