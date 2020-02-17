Elazığ'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yerin 4 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Saat 14.42'de gerçekleşen deprem, Gaziantep, Tunceli ve Malatya'da da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.02.17 14:42:13 38.3427 39.1153 4.1 -.- 4.4 4.5 AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.17 14:32:34 39.8760 33.0558 7.6 -.- 1.9 -.- MAMAK (ANKARA) İlksel

2020.02.17 14:00:43 38.4285 39.2908 12.6 -.- 2.0 -.- YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.17 13:40:33 38.4003 39.2025 3.9 -.- 0.6 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.17 13:32:58 38.1562 42.4600 7.1 -.- 2.0 -.- AKDIK-HIZAN (BITLIS) İlksel

2020.02.17 13:25:11 38.9850 27.9125 1.1 -.- 1.6 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.17 12:45:28 38.3845 39.1762 4.8 -.- 1.1 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.17 12:44:31 38.4398 39.4008 4.0 -.- 0.8 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.17 12:38:46 37.3692 27.8837 0.0 -.- 1.3 -.- KAYABASI-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.02.17 12:20:17 37.2040 27.8792 0.0 -.- 1.7 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.02.17 12:09:47 37.2418 28.2113 0.0 -.- 1.8 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel

2020.02.17 11:38:32 39.0040 27.7987 3.3 -.- 1.6 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.17 11:36:51 38.9140 27.8707 18.2 -.- 1.3 -.- YENIDOGAN-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.17 11:09:12 37.2300 27.8668 0.0 -.- 1.8 -.- KALINAGIL-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.02.17 10:48:21 38.4552 39.2833 5.5 -.- 1.9 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.17 10:38:40 38.2810 39.0883 5.0 -.- 1.7 -.- POYRAZ-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.02.17 10:28:54 38.9877 27.8617 7.5 -.- 2.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.17 10:22:58 38.8335 40.1442 5.0 -.- 2.7 -.- ISAAGAMEZRASI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel

2020.02.17 10:17:24 38.4297 39.1448 19.7 -.- 1.1 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.17 10:10:11 35.2770 27.8815 7.5 -.- 3.5 3.5 AKDENIZ İlksel

2020.02.17 09:58:27 39.6335 26.0750 7.5 -.- 2.7 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2020.02.17 09:51:03 39.1308 27.8715 13.2 -.- 1.7 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.17 09:49:42 38.9395 27.8350 16.0 -.- 1.6 -.- AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.17 09:43:43 40.1193 33.2903 3.5 -.- 2.2 -.- ESKIKOY-KALECIK (ANKARA) İlksel

2020.02.17 09:42:25 38.3755 39.1068 5.0 -.- 1.5 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.17 09:39:24 37.4590 26.9392 29.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.02.17 09:26:58 40.1297 28.9695 5.6 -.- 1.9 -.- DOGANCI-OSMANGAZI (BURSA) İlksel

2020.02.17 09:19:12 38.4125 39.2562 4.6 -.- 2.1 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.17 09:13:29 38.2835 39.3375 14.9 -.- 1.2 -.- KOCOREN-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel

2020.02.17 08:47:07 39.1735 27.8542 8.8 -.- 1.5 -.- GELENBE-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.17 08:39:30 36.1482 36.1430 8.0 -.- 2.3 -.- HARBIYE-(HATAY) İlksel

2020.02.17 08:08:49 38.9932 27.8958 5.0 -.- 2.4 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.17 08:08:12 38.4918 39.2802 11.0 -.- 2.4 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.17 07:40:28 39.0188 27.7892 4.8 -.- 1.5 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.17 07:33:22 39.0793 27.8752 8.4 -.- 1.8 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.17 07:27:57 39.0365 27.8512 1.7 -.- 2.2 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.17 07:26:02 39.0333 27.8333 7.0 -.- 2.6 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.17 07:21:55 39.0443 27.8260 9.5 -.- 2.8 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.17 06:57:05 38.3773 39.1667 4.6 -.- 1.8 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.17 06:27:32 39.5812 26.4660 6.5 -.- 3.0 -.- HUSEYINFAKI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2020.02.17 06:20:54 38.3797 39.1672 5.9 -.- 1.9 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel