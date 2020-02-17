Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 18.02.2020 01:15
  • Son Güncelleme: 18.02.2020 01:17

Arnavutluk Başbakanı Rama'dan 'ye teşekkür

, ve diğer bazı ülkelere geçen yıl 26 Kasım'da meydana gelen le ilgili yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Rama'dan Türkiye'ye teşekkür

, ve diğer bazı ülkelere geçen yıl 26 Kasım'da meydana gelen le ilgili yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Rama, 'de Arnavutluk'taki deprem felaketinin yaralarının sarılması amacıyla düzenlenen "Uluslararası Bağışçılar Konferansı"nın ardından basına açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
Avrupa Birliği, Birleşik Arap Emirlikleri, ve Türkiye'ye yardımlarından dolayı teşekkür eden Rama, konferansın ardından açıklanan toplam 1,15 milyar avroluk yardım taahhüdünü "büyüleyicinin ötesinde" olarak nitelendirdi.

Rama, "Burada şahit olduğumuz inanılmaz derecede memnun edici." dedi.

Arnavutluk'ta geçen yıl 26 Kasım'da meydana gelen depremde 51 kişi yaşamını yitirmiş, 3 bin kişi yaralanmış ve çok sayıda yapı zarar görürmüştü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Türkiye'ye teşekkür
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri