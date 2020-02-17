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Milli savunma

Başkan , ’nin savunma alanında büyük atılımlar yaptığını belirtti. Ülkemizin gözbebeği firmaların, yerli ve milli projeler ürettiğini söyledi...

Milli savunma
BAŞKAN , Teknopark- 2. Etap Açılış Töreni'nde dünyaya mesaj verdi:

TEKNOPARK İstanbul'da 312 şirket ve kuluçka merkezinde 5 binin üzerinde çalışan istihdam ediliyor

SAVUNMA sanayi başta olmak üzere pek çok alanda öncü projeler burada ortaya çıktı.

ASELSAN, TAI, TEI, Roketsan, BMC Power gibi büyük şirketler, Altınay Havacılık, Fourtech, Femsan, Armelsan, Figes gibi yüksek teknoloji firmaları burada yerli ve milli projelere imza atıyor.

ÜLKEMİZİN gururu MİLGEM Korvet, Altay Tankı, ANKA İHA, AKYA Torpido ve LHD amfibi hücum gemisi gibi projelerin Ar-Ge çalışmaları, Teknopark İstanbul'da yürütülüyor.

BURASI sunduğu nitelikli altyapı, atölye, laboratuvar ve sosyal imkanlarıyla yabancı şirketleri de cezbediyor. BASF yenilik merkezi, Boeing'in inovasyon merkezi, dünyanın lider motor aktarma organları ve araç mühendisliği şirketi FEV de 'de yer alıyor.

ÜLKEMİZDEKİ 85 teknoparkımızın hepsinde de firmalara son derece cazip teşvikler sunuyoruz. Şimdi girişimcinin yatırım zamanıdır. Biz üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz. Girişimci de üzerine düşeni yapsın. Sonra geç kalırsınız.



Erdoğan, Teknoparkİstanbul'un 2. Etabı'nda , TAI, TEI, Roketsan gibi firmaların imza attığı yerli ve milli projeleri inceledi.



Başkan Erdoğan, "Türkiye'yi en kısa sürece 2023 hedefleriyle buluşturacaklarını" söyledi.

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