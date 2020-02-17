Milli savunma

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Teknopark-İstanbul 2. Etap Açılış Töreni'nde dünyaya mesaj verdi:
SAVUNMA sanayi başta olmak üzere pek çok alanda öncü projeler burada ortaya çıktı.
ASELSAN, TAI, TEI, Roketsan, BMC Power gibi büyük şirketler, Altınay Havacılık, Fourtech, Femsan, Armelsan, Figes gibi yüksek teknoloji firmaları burada yerli ve milli projelere imza atıyor.
ÜLKEMİZİN gururu MİLGEM Korvet, Altay Tankı, ANKA İHA, AKYA Torpido ve LHD amfibi hücum gemisi gibi projelerin Ar-Ge çalışmaları, Teknopark İstanbul'da yürütülüyor.
BURASI sunduğu nitelikli altyapı, atölye, laboratuvar ve sosyal imkanlarıyla yabancı şirketleri de cezbediyor. BASF yenilik merkezi, Boeing'in inovasyon merkezi, dünyanın lider motor aktarma organları ve araç mühendisliği şirketi FEV de Türkiye'de yer alıyor.
ÜLKEMİZDEKİ 85 teknoparkımızın hepsinde de firmalara son derece cazip teşvikler sunuyoruz. Şimdi girişimcinin yatırım zamanıdır. Biz üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz. Girişimci de üzerine düşeni yapsın. Sonra geç kalırsınız.
Erdoğan, Teknoparkİstanbul'un 2. Etabı'nda ASELSAN, TAI, TEI, Roketsan gibi firmaların imza attığı yerli ve milli projeleri inceledi.
Başkan Erdoğan, "Türkiye'yi en kısa sürece 2023 hedefleriyle buluşturacaklarını" söyledi.
TEKNOPARK İstanbul'da 312 şirket ve kuluçka merkezinde 5 binin üzerinde çalışan istihdam ediliyor
SAVUNMA sanayi başta olmak üzere pek çok alanda öncü projeler burada ortaya çıktı.
ASELSAN, TAI, TEI, Roketsan, BMC Power gibi büyük şirketler, Altınay Havacılık, Fourtech, Femsan, Armelsan, Figes gibi yüksek teknoloji firmaları burada yerli ve milli projelere imza atıyor.
ÜLKEMİZİN gururu MİLGEM Korvet, Altay Tankı, ANKA İHA, AKYA Torpido ve LHD amfibi hücum gemisi gibi projelerin Ar-Ge çalışmaları, Teknopark İstanbul'da yürütülüyor.
BURASI sunduğu nitelikli altyapı, atölye, laboratuvar ve sosyal imkanlarıyla yabancı şirketleri de cezbediyor. BASF yenilik merkezi, Boeing'in inovasyon merkezi, dünyanın lider motor aktarma organları ve araç mühendisliği şirketi FEV de Türkiye'de yer alıyor.
ÜLKEMİZDEKİ 85 teknoparkımızın hepsinde de firmalara son derece cazip teşvikler sunuyoruz. Şimdi girişimcinin yatırım zamanıdır. Biz üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz. Girişimci de üzerine düşeni yapsın. Sonra geç kalırsınız.
Erdoğan, Teknoparkİstanbul'un 2. Etabı'nda ASELSAN, TAI, TEI, Roketsan gibi firmaların imza attığı yerli ve milli projeleri inceledi.
Başkan Erdoğan, "Türkiye'yi en kısa sürece 2023 hedefleriyle buluşturacaklarını" söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.