Başkan Erdoğan, Pakistan seyahatinden dönerken gazetecilerle sohbet etti. Suriye ve Libya 'daki gelişmeleri değerlendirdi: İdlib 'de sivil halk uçaklarla, helikopterlerle bombalanıyor. Bunlara karşı en ufak bir ses yok. Tutturdukları tek bir şey var;Putin'le gayet güzel bir görüşme yaptık. Ertesi gün baktık ki Türkiye 'ye ciddi manada suçlamalar yapıyorlar.

Akdeniz'deki faaliyetimiz kuru bir petrol arama değildir. Siyasi ve askeri olarak da varız.Libya'da Hafter yanlıları bazı imkanlar kazandı ama Serrac'ın ekipleri onları derdest etti.

TEKELİNDE

Başkan Erdoğan, İdlib konusunda sessiz kalmayacaklarını söyledi ve ekledi: Bize 'Suriye'de ne işiniz var' diyorlar ya. Adana Mutabakatı ile gittik. İdlib'de asla sessiz kalmayacağız. Gereken her adımı da atacağız. Çünkü İdlib konusunda yapılan açıklamalar bize güven vermiyor...Tayyip Erdoğan, Pakistan dönüşü gazetecilere açıklamalar yaptı:Biz Suriye'ye Adana Mutabakatı çerçevesinde gittik. Girdikten sonra orada bir düzenleme yapıldı. Gözlem noktaları kuruldu. Burada Soçi Mutabakatı'nın teminatı var. Rejim güçlerinin gözlem noktalarını kuşatmasına sessiz kalmamız mümkün değil.Son dönemde özellikle İdlib'deki çatışmalar arttı. Yine Halep'in batı tarafında bir helikopter düşürüldü. Bunlar tabi rejimi rahatsız ettiği gibi Rusya 'yı da rahatsız ediyor. Bunun dışında yine ciddi bir zayiat verdiler.Biz Libya'da sayın Serrac ile bir anlaşma yaptık. Hafter'in tarafında 2 bin 500 civarında Rusya'nın Wagner'i var. Wagner'in Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve diğerleriyle toplantı halinde fotoğrafı var. Sayın Putin'in çok samimi adamıdır. Bu adam Wagner'in başıdır. Yöneten budur. Şuradaki de Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dur. Onun yanında Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov'u görüyorsunuz. Hala kalkıp diyorlar ki bizim orayla ilişkimiz yok.Sayın Serrac ile yaptığımız bu eğitim ve güvenlik anlaşmasının gereğini sonuna kadar yerine getirmeye devam edeceğiz.CHP ve malum zat bir listeden söz ediyor. Bu listeyi emekli genelkurmay başkanı ve beraber hareket ettikleri hazırladı. Onlara sorarlarsa gereken cevabı alırlar. Senin ( İlker Başbuğ ) kara kuvvetleri komutanlığında, genelkurmay başkanlığında rahmetli Yaşar Paşa döneminde kaç kişiyi FETÖ'den attınız. Söyleyin.Darbe planlayanlarYani böyle bir şey olduğundaelinde ne var ne yok meydanlaraçıkar.Erdoğan, İstanbul'da AK Parti'ye 45 bin yeni üyenin katılım töreninde, "Daha çok üye yapmalıyız" dedi.Erdoğan, sporla ilgili de konuştu: TFF'nin tarafgirlik içerisinde olduğuna ihtimal vermiyorum. Şu son 3-4 maça yönelik adil davrandıkları da ortada.

Var sisteminin de tabi eksileri artıları var. Zaman içerisinde sistem tam anlamıyla oturacaktır. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu üyesiyim. Fakat arkadaşlarıma yönelik sarf edilen hakaretamiz ifadeler, yenir yutulur değildir. Bir defa bu ülkeye hizmet veren bakan arkadaşlarımızı bu işin içine bulaştırmak yanlıştır.



Kulüplerimizin yöneticilerinin bu konuda çok dikkatli olmaları, tribünlerdeki gelişmelere sahip olmaları lazım. Bilip bilmeden, herhangi bir bakanımız hakkında "filanca kulübü şöyle destekliyor, herhangi bir kulübe karşı şöyle bir tavrı var" gibi yaklaşımları bizim kabullenmemiz mümkün değil.



Ben Kulüpler Birliği toplantısında bütün başkanlara "Siyaseti bu işe karıştırmayın. Bizi bu işlerin içerisine bulaştırmayın" dedim. Şampiyonluk kimsenin tekelinde değil. Bu sene sen olursun, bir sonraki sene başkası olur.



Bir de şu var. Onu da söyleyeyim. Kalkıp da benim arkadaşlarım, "bu sene filanca kulüp şampiyon olacaktır, ya da olmalıdır veya temenni ediyorum" diye asla söylememelidir. Biz tarafsızlığımızı korumalıyız.



45 BİN YENİ ÜYE

İstanbul'da AK Parti'ye 45 bin yeni üye katıldı. Başkan Erdoğan, törende bazı üyelere telefon etti. "Sayıyı daha da artıralım" dedi.



TRUMP'LA İDLİB ZİRVESİ

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon zirvesi yaptı. Suriye'de Esad rejiminin saldırılarının kabul edilemeyeceğini vurguladı. İdlib'de yaşanan krizin bir an önce sona erdirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.