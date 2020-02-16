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  • Son Güncelleme: 17.02.2020 03:31

Son dakika: : Trump, Başkan Erdoğan'a için teşekkür etti

Son dakika haberi! 'dan Başkan ve Başkanı arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Trump, Erdoğan'a 'nin insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti." bilgisi paylaşıldı.

Trump'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür

Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkanı Trump'ın cumartesi günü yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.


İDLİB İÇİN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Açıklamada, "Başkan Trump, Suriye'nin İdlib ilindeki şiddete ilişkin endişelerini dile getirdi ve Erdoğan'a Türkiye'nin insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti." ifadesine yer verildi.

Trump'ın görüşmede, 'nın rejimine desteğinin son bulması ve 'deki iç savaşın siyasi bir çözüme kavuşturulması için isteğini dile getirdiğine işaret edilen açıklamada, "Trump ayrıca, Libya'da dış güçlerin müdahalesinin durumu daha da kötüye götüreceğini bir kez daha tekrarladı." ifadesi kullanıldı.

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