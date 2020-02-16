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  • Son Güncelleme: 17.02.2020 06:56

'den son dakika yoğun kar ve çığ uyarısı! 17 Şubat bugün nasıl olacak?

tarafından yapılan son dakika uyarısına göre, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ise çığ tehlikesi bulunuyor. Yurt genelinde hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. İşte 17 Şubat il il hava durumu raporu...

Meteoroloji'den yoğun kar ve çığ uyarısı!

17 Şubat hava durumu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Elazığ, Bingöl, Muş, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 17 Şubat hava durumu uyarıları...

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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