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  • Son Güncelleme: 17.02.2020 07:29

'da şiddet gören kadını kurtarmak isterken katil olan 'in son görüntüleri ortaya çıktı! Montundaki kan izleri...

’da bir parkta şiddet gören kadını kurtarmak için yaşadığı arbedede ’ın hayatını kaybetmesine neden olan 21 yaşındaki ’in son görüntüleri ortaya çıktı. Şeker’in montunda tespit edilen kan izleri, soruşturmanın gidişatına yön verecek.

Konya'da Piri Reis parkında sevgilisi Ayşe Dırla'ya bağırarak küfürler eden ve kamelyayı yumruklayan Özgür Duran'a müdahale etmek isterken boğuşma sırasında Duran'ın ölümüne neden olan Kadir Şeker'in cezaevindeki tutukluluk süreci devam ediyor. Cinayetle ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı bütün delilleri eksiksiz toplayarak Emniyet Kriminal Dairesi ile Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Polis, Kadir Şeker cinayetiyle ilgili olayın yaşandığı park ve çevresinde güvenlik kamerası araştırması yaptı. Akşam saati olduğu için karanlık olan park ve çevresinde herhangi bir güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşılamadı.

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