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  • Son Güncelleme: 17.02.2020 07:42

'li Başkanı 'nun yalanı da elinde patladı!

Göreve geldiği günden bu yana skandallarıyla gündemden düşmeyen ’li Başkanı ’nun ”Benden önce 165 milyon TL’lik 5 bina ’e verilmiş” sözleri de yalan çıktı. TÜRGEV, İBB’ye ‘Hangi binalar olduğunu açıklayın’ yazısı yazdı. İBB Hukuk Müşavirliği ise TÜRGEV’in yazısına “Medyadaki soyut ifadeler” cevabını verdi.

TÜRGEV yalanı da elinde patladı!

'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerinin; kendinden önce tarafından maliyeti 165 milyon TL olduğu iddia edilen 5 binanın Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'na () verildiğine yönelik iddiaları İBB Hukuk Müşavirliği tarafından yalanlandı.

İMAMOĞLU'NUN SÖZLERİ 'SOYUT İFADE'YMİŞ!
İBB 1. Hukuk Müşaviri avukat Eren Sönmez ve avukat Cansu Erkut Albayrak'ın, 11 Ekim 2019'da TÜRGEV'e gönderdiği yazıda, "Ulusal medya ve basında yer alan haberler soyut ve genel ifadeler ihtiva etmektedir" denildi. İBB Hukuk Müşavirliği, 165 milyon liralık binaların TÜRGEV'e verildiği iddiasına ilişkin tapu bilgisi, adres yazı, yazışma, taahhüt veya başvuruya ilişkin herhangi belge sunamadı. TÜRGEV Genel Müdürü Oktay Altındiş, geçen yıl 29 Ağustos'ta İBB Emlak Yönetim Daire Başkanlığı'na başvuruda bulundu. Altındiş, "TÜRGEV'e verileceği idda edilen binalara ait belgeleri talep etti. İBB Hukuk Müşavirliği, 25 Eylül'de TÜRGEV'in bilgi talebine Genel Müdür Oktay Altındiş'in yetkili olduğuna dair belgenin eksik olduğu bahanesiyle cevap vermedi. Altındiş, 2 Ekim'de İBB Hukuk Müşavirliği'ne yeniden başvuruda bulundu. İBB Hukuk Müşavirliği'nin 11 Ekim'de TÜRGEV'e gönderdiği yazıda Ortak Hizmet Protokolü daha önce tahsis edilen 4 yurt binasıyla ilgili bilgiler verdi, ulusal medya ve basında yer alan haberlerin "soyut ve genel ifadeler ihtiva etmektedir" ifadelerini kullandı. TÜRGEV 21 Ekim'de yeniden başvuruda bulundu. İBB Hukuk Müşavirliği'nin 8 Kasım'daki yazısında, TÜRGEV'in başvurusunun daha önce cevaplandırıldığı iddia edilerek yine yanıtsız bırakıldı. (Sabah)

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