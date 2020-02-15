Kadir, kadına şiddete 'dur' dedi. Cinayet işledi. Kadını ve sevgilisini tanımadığı belirlendi. Kadir Şeker, iddiaya göre, 5 Şubat'ta Özgür Duran'ın, Ayşe Dırla'yı dövdüğünü gördü. Engel olmak istedi. Çıkan arbedede kalbinden bıçaklanan Duran, yaşamını yitirdi. Genç adam ise tutuklandı. Yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Telefon kayıtlarına göre, Şeker'in çifti tanımadığı belirlendi. Duran'ın otopsi raporunda ise vücudunda herhangi bir darp izinin bulunmadığı, kalbine tek bıçak darbesi isabet ettiği belirtildi. Duran'ın, boğazını sıktığını anlatan gencin sağlık raporunun da ifadesini doğrular nitelikte olduğu öğrenildi.
SUÇ VE CEZA!
Öte yandan Kadir Şeker, ailesiyle cezaevinde görüştü. Ağabey Hidayet Fatih Şeker, "Sosyal medya ve basın yayın organlarında destek gördüğünü ilettik. Morallendi. Yanımıza geldiğinde çökmüş bir haldeydi. Okuması için 'Suç ve Ceza' adlı kitabını götürdüm" dedi.
Özgür Duran, yaşamını yitirdi. Ayşe Dırla "Özgür ile çok güzel günlerimiz oldu. 19 tane suç kaydı olması bir insanı kötü yapmaz" demişti.
HALİT TURAN
SUÇ VE CEZA!
Öte yandan Kadir Şeker, ailesiyle cezaevinde görüştü. Ağabey Hidayet Fatih Şeker, "Sosyal medya ve basın yayın organlarında destek gördüğünü ilettik. Morallendi. Yanımıza geldiğinde çökmüş bir haldeydi. Okuması için 'Suç ve Ceza' adlı kitabını götürdüm" dedi.
Özgür Duran, yaşamını yitirdi. Ayşe Dırla "Özgür ile çok güzel günlerimiz oldu. 19 tane suç kaydı olması bir insanı kötü yapmaz" demişti.
HALİT TURAN
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