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  • Son Güncelleme: 17.02.2020 12:44

'da karantinaya alınan cruise gemisinde 99 kişide daha tespit edildi!

’de ortaya çıkan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip ölümcül , giderek yayılmaya devam ediyor. , uluslararası acil durum ilan ederken Çin’de insanlar dezenfekte ilaçlar için birbirlerini bıçaklamaya başladılar. Çin dışında birçok ülkeye sıçrayan Koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan cruise gemisinde 99 kişide daha virüs tespit edildi. Öte yandan ABD, söz konusu gemideki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta karantinaya alınan, 3 bin 500'den fazla kişinin bulunduğu Diamond Princess adlı yolcu gemisindeki, 328 ABD vatandaşını taşıyan uçak Tokyo'daki Haneda Havalimanı'ndan kalktı.

ABD Dışişleri ve Sağlık Bakanlığının ortak açıklamasında da Diamond Princess'taki 300'den fazla ABD vatandaşı ile ailelerinin Amerikalı sağlık personeli tarafından muayene edildiği, virüs belirtisi görülmediği ve uçuş için uygun olduğu ifade edildi.

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