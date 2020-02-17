Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta karantinaya alınan, 3 bin 500'den fazla kişinin bulunduğu Diamond Princess adlı yolcu gemisindeki, 328 ABD vatandaşını taşıyan uçak Tokyo'daki Haneda Havalimanı'ndan kalktı.

ABD Dışişleri ve Sağlık Bakanlığının ortak açıklamasında da Diamond Princess'taki 300'den fazla ABD vatandaşı ile ailelerinin Amerikalı sağlık personeli tarafından muayene edildiği, virüs belirtisi görülmediği ve uçuş için uygun olduğu ifade edildi.