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  • 17.02.2020 09:41
  • Son Güncelleme: 17.02.2020 09:41

'den flaş Koronavirüs açıklaması: "Yaklaşık 90 dakika sürüyor"

’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve her geçen gün yayılan ölümcül Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı artmaya devam ederken ’den konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. , "(COVİD-2019 için geliştirilen yerli tanı kitine ilişkin) Örnek geldikten sonra örneğin bir hazırlanma süreci vardır. Daha sonra PCR dediğimiz moleküler testin kendisi yaklaşık 90 dakika sürmekte" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den flaş Koronavirüs açıklaması!

Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. , "(COVİD-2019 i geliştirilen yerli tanı kitine ilişkin) Örnek geldikten sonra örneğin bir hazırlanma süreci vardır. Daha sonra PCR dediğimiz moleküler testin kendisi yaklaşık 90 dakika sürmekte" dedi.

Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu, "(COVİD-2019 için geliştirilen yerli tanı kitine ilişkin) Bundan önceki dönemlerde bir malzemeyi genelde yurt dışından sipariş edip onun getirilme süresi 1-1,5 ayı bulabiliyordu. En acil durumlarda bile. Ama bu yerli test sistemi sayesinde üretim merkezinden 'dan destek aldığımız zaman hemen istediğimiz günün ertesi günü bize ulaştırılabiliyor" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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