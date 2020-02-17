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  • 17.02.2020 11:15
  • Son Güncelleme: 17.02.2020 11:15

Son dakika: 'ta polis ve jandarmadan ortak kaçakçılık operasyonu: 40 gözaltı

Son dakika haberine göre 'ta, kaçakçılıkla mücadele kapsamında polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen ortak operasyonlarda, 40 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ve jandarmadan ortak operasyon: 40 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, genelinde 10-16 Ocak tarihleri arasında, terör örgütlerine finans kaynağı sağlayan kaçakçılara yönelik ortak operasyonlar düzenlendi.

40 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonlarda, 70 gram metamfetamin, 4 gram esrar, 1 gram eroin maddesi, 3 litre alkollü içecek, 7 kilo tütün, gümrük kaçağı 110 bin 915 paket sigara, 900 paket elektronik sigara likiti, 15 paket sigara filtresi, 8 kilo kaçak çay, 695 fotoğraf makinesi şarj cihazı, 67 çift ayakkabı, 33 cep telefonu, 12 cep telefonu aksesuarı, 720 gözlük, 10 kol saati ile 2 bin 365 adet çeşitli süs eşyası ele geçirildi. Operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.



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