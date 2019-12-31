Daha önce de yaptığı provokatif haberlerle bilinen Hürriyet Gazetesi muhabiri İsmail Saymaz, Ağrı Belediyesi'nin şehirdeki Millet Bahçesi'ne "Dedikodu Kulübesi" yaptırdığını söyleyerek iftira attı. Saymaz 'ın bu iftirasına cevap Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan geldi.

Saymaz mesajında, "Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, üç gün önce şehir merkezindeki Millet Bahçesi'ne 'Dedikodu Kulübesi' diktirdi. Vatandaşların tepkisi üzerine kulübe bugün muşambaya sarılıp kapatıldı" dedi.







YARGIDA HESAP VERECEKSİN!

Belediye Başkanı Savcı Sayan da, "İsmail daha önce kişisel verileri deşifre ettiğin için alacağın cezanın öcünü almak için iftiraya başladın o kulube bir oyun merkezinden bize verilmiş belediyemizde zabıta kulubesi yapmak için oraya koymuş. Üzerindeki yazı fark edilince üzeri örtülmüş... Yargıda hesap vereceksin" diyerek işin aslını açıkladı ve Saymaz'ın iftirasını çürüttü.



