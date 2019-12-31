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  • 31.12.2019 17:39
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 17:51

'dan "" iftirası! Cevabı verdi

Asılsız haberlerin önde gelen ismi 'ın hedefinde bu kez Belediyesi vardı. Saymaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ağrı Belediye Başkanı , üç gün önce şehir merkezindeki Millet Bahçesi’ne ‘’ diktirdi. Vatandaşların tepkisi üzerine kulübe bugün muşambaya sarılıp kapatıldı” dedi. Saymaz'ın bu asılsız iddiasına Ağrı Belediyesi Savcı Sayan bizzat cevap verdi. İşin aslını açıklayan Sayan, İsmail Saymaz için "Yargıda hesap vereceksin" dedi.

İsmail Saymaz'dan kulübe iftirası

Daha önce de yaptığı provokatif haberlerle bilinen Hürriyet Gazetesi muhabiri , Belediyesi'nin şehirdeki Millet Bahçesi'ne "Dedikodu Kulübesi" yaptırdığını söyleyerek iftira attı. Saymaz 'ın bu iftirasına cevap Ağrı Belediye Başkanı 'dan geldi.

Saymaz mesajında, "Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, üç gün önce şehir merkezindeki Millet Bahçesi'ne 'Dedikodu Kulübesi' diktirdi. Vatandaşların tepkisi üzerine kulübe bugün muşambaya sarılıp kapatıldı" dedi.



YARGIDA HESAP VERECEKSİN!
Belediye Başkanı Savcı Sayan da, "İsmail daha önce kişisel verileri deşifre ettiğin için alacağın cezanın öcünü almak için iftiraya başladın o kulube bir oyun merkezinden bize verilmiş belediyemizde zabıta kulubesi yapmak için oraya koymuş. Üzerindeki yazı fark edilince üzeri örtülmüş... Yargıda hesap vereceksin" diyerek işin aslını açıkladı ve Saymaz'ın iftirasını çürüttü.

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