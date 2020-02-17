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  • 17.02.2020 19:32
  • Son Güncelleme: 17.02.2020 19:32

Son dakika: İletişim Başkanlığı Taksim'deki ""ni kaldıracak

Son dakika haberi! İletişim Başkanlığından, geçen yıl 'nda açılan ve bugüne kadar 15 Temmuz'dan 29 Ekim'e kadar birçok farklı temada dijital sergiye ev sahipliği yapan 'nin kaldırılacağı bildirildi.

İletişim Başkanlığından 'Taksim' açıklaması

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun, 'ndaki 'nin kaldırılmasını kararlaştırdığı belirtildi.

"İletişim Başkanlığı olarak bu kararı saygıyla karşılıyor ve Dijital Gösterim Merkezi'mizi Taksim'den kaldırıyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Merkezimize bugüne kadar gösterdikleri ilgiden dolayı bütün ziyaretçilerimize teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle Dijital Gösterim Merkezlerimizi tüm ülke sathına yaygınlaştıracağımızın bilgisini paylaşmaktan da memnuniyet duyuyoruz. Milli, tarihi, kültürel ve bilimsel zenginliklerimizi yeni iletişim ve gösterim tekniklerini kullanarak bütün vatandaşlarımızın erişimine sunmaya, Dijital Gösterim Merkezlerimizi farklı başlıklar altında ülkemizin dört bir yanında düzenlemeye devam edeceğiz."

Açıklamada, Dijital Gösterim Merkezi'nde bugüne kadar düzenlenen etkinliklere de yer verildi.


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