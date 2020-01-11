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Diyarbakır'da nöbet tutan bir aile daha evladına kavuştu

Evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'daki HDP binası önündeki eylemi 130. gününe girdi. Ailelerin kararlılıkla sürdüğü eylemden dün güzel bir haber daha geldi.



Evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'daki HDP binası önündeki eylemi 130. gününe girdi. Ailelerin kararlılıkla sürdüğü eylemden dün güzel bir haber daha geldi. Oturma eylemi yapan babaanne Halime Kadran'ın, 5 yıl önce PKK'nın kaçırdığı torunu İbrahim Halil'e duyduğu hasret bitti. Yetim ve öksüz torununu bağrına basan yaşlı kadın kısa süreli baygınlık geçirdi. İbrahim Halil, nöbet tutan babaannesini televizyonda görünce örgütten kaçmaya karar verdiğini söyledi.

HÜSEYİN KAÇAR

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