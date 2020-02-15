Son dakika: Başkan Erdoğan Trump'la görüştü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la bir görüşme gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkan Trump, rejimin saldırılarının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, İdlib'de yaşanan krizin bir an önce sona erdirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

İlaveten deniz komşumuz Libya'nın yeniden barış ve istikrara kavuşturulmasının önemi vurgulanmıştır.

İki lider, ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için gerçekleştirilen müzakerelerin yeniden başlaması hususunda mutabık kalmışlardır."