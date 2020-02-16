Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde bombalı araçla saldırı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Tel Abyad'da meydana gelen bomba yüklü araç saldırı ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristler düzenledikleri bombalı araç saldırısında 2 masum sivili katletti, 5 sivili de yaraladı. Saldırıyı yapan terörist ve ikinci bir saldırı için bombalı aracı ile bölgeye gelen bir terörist sağ olarak yakalandı" denildi.