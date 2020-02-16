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  • Son Güncelleme: 16.02.2020 23:42

MSB duyurdu: 'da saldırı düzenleyen /'li teröristler yakalandı

ve Milli Ordusu tarafından düzenlenen 'yla teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki ilçesinde la saldırı düzenlendi. MSB'den yapılan açıklamada, "/'li teröristler düzenledikleri bombalı araç saldırısında 2 masum sivili katletti, 5 sivili de yaraladı. Saldırıyı yapan terörist ve ikinci bir saldırı için bombalı aracı ile bölgeye gelen bir terörist sağ olarak yakalandı" ifadelerine yer verildi.

O teröristler yakalandı

ve Milli Ordusu tarafından düzenlenen 'yla teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki ilçesinde la saldırı düzenlendi.

'ndan (MSB) Tel Abyad'da meydana gelen bomba yüklü araç saldırı ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristler düzenledikleri bombalı araç saldırısında 2 masum sivili katletti, 5 sivili de yaraladı. Saldırıyı yapan terörist ve ikinci bir saldırı için bombalı aracı ile bölgeye gelen bir terörist sağ olarak yakalandı" denildi.

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