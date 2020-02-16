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  • Son Güncelleme: 16.02.2020 20:45

Başkan Erdoğan'dan "Teknopark" paylaşımı: Her türlü desteği verdik

Başkan , Teknopark İstanbul 2. Etap Açılış törenine katıldı. Daha sonra twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Erdoğan, "Ülkemize 18 yılda dev eserler yanında bilimi, teknolojiyi ve inovasyonu destekleyecek birçok Teknopark kazandırdık. Sadece bu iklimi ve altyapıyı oluşturmakla kalmadık, sürekli geliştirdik, olgunlaştırdık, hayatta kalması ve sürdürülebilirliği için her türlü desteği verdik." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Teknopark paylaşımı

Teknopark İstanbul 2. Etap Açılış törenine katılan Başkan twitter hesabı üzerinden 'Teknopark' paylaşımında bulundu.

Başkan Erdoğan, Türkiye'ye 18 yılda dev eserler yanında bilimi, teknolojiyi ve inovasyonu destekleyecek birçok Teknopark kazandırdıklarını bildirdi.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ülkemize 18 yılda dev eserler yanında bilimi, teknolojiyi ve inovasyonu destekleyecek birçok Teknopark kazandırdık. Sadece bu iklimi ve altyapıyı oluşturmakla kalmadık, sürekli geliştirdik, olgunlaştırdık, hayatta kalması ve sürdürülebilirliği için her türlü desteği verdik."

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