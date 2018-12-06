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  • 06.12.2018 21:21

, kadını azarlayan 'ı tekrar aday gösterdi

Parti Meclisi’nde eğilim yoklamasından çıkan , partinin belediye başkan adayı oldu.

İşte CHPnin kadın azarlayan adayı!

'de belediye başkan adaylarının açıklandığı PM toplantısı sonrasında 300 adayın ismi açıklandı.

'de mevcut başkan , CHP'nin yeni dönemde de seçimlerde yarışacak adayı olarak belirlendi.

KADINLARA TEHDİT VE BAĞIRMA
CHP'nin adayı Gökhan, geçtiğimiz dönemlerde AK Partili meclis üyelerine yönelik tehdit ve bağırışlarıyla hatırlanıyor.

AK Parti Meclis Üyesi Tülay Ömercioğlu, CHP'li başkanın sert tepkisine maruz kalmıştı.

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, kadın Meclis üyesine "Kendi işinize bakın. Size ne? Bakın iş başka yere gidecek. Size ne? Karışmayın. Bu nasıl Belediye Meclisi yahu. Kesin! Mikrofonu kapattırmayın bana! Kesin! Ahlaklı olun! Konuyu kapatın.. Arkadaşlar mikrofonu kapatın.. Otur yerine... Çıkarken bağırma!" diye bağırmıştı.

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