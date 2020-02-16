Dolar ve euro kuru vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda canlı döviz kuru anı anına takip ediliyor. Dolar TL 6.06 TL seviyesinden işlem görüyor. Euro TL 6,56 seviyesinden güne devam ediyor. Para piyasaları bugün hafif yükselişte. Dolar TL bugün ne olur, yükselir mi düşer mi? Merkez Bankası tarafından yayımlanan duyuruda 2020 yıl sonu enflasyon beklentisinin 10.01 olduğuna yer verildi. 2021 enflasyon beklentisi ise 8,51 olarak açıklandı. ABD doları tarihçesi iki yüz yılı aşkın bir süreci kapsar. Yeni kıtada kâğıt para dönemi 1600'lü yılların sonlarında İngiliz kolonilerinde askeri maliyetleri karşılamak içim basılan banknotlar ile başlamıştır.

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