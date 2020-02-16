Af yasası ve ceza infaz indirimi son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda son açıklama Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Devlet Bahçeli, af yasası ile ilgili, "Bu olay memleket meselesi. Biz oy için yapmıyoruz, bir daha ağzınızda bunu duyarsam yasayı geri çekerim" dedi. Kamuoyunda ceza indirimi ve af yasası olarak bilinen infaz yasasının ne zaman çıkacağı merak ediliyor. 2020 Şubat ayının ortalarında yoğunlukla sorgulanmaya başlanan af yasası ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Peki, af yasası ve ceza indirimi çıktı mı? 2020 af yasası Meclis'e sunuldu mu? İşte 17 Şubat af yasası son durum... Konu ile ilgili resmi makamlardan açıklamalar geldikçe takvim.com.tr olarak aktarmaya devam edeceğiz. İşte af yasası ile ilgili son gelişmeler...

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