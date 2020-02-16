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  • Son Güncelleme: 17.02.2020 09:09

'den af yasası açıklaması! 17 Şubat ceza infaz ve af yasası : Af yasası ceza indirimi çıktı mı?

Af yasasında gelişmeleri yakından takip ediliyor. MHP'nin gündeme getirdiği af yasası konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı , af yasası ile ilgili, "Bu olay memleket meselesi. Biz oy için yapmıyoruz, bir daha ağzınızda bunu duyarsam yasayı geri çekerim" dedi. İkinci yargı paketi içerisinde yer alması beklenen af yasası ile ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den açıklama geldi. Gözler, yasanın çıkacağı tarihe çevrildi. Peki, af yasası ve ceza indirimi çıktı mı? 2020 af yasası Meclis'e sunuldu mu? İşte 17 Şubat af yasası son durum... Af yasasının hangi tarihte çıkacağı henüz belli olmadı.

17 Şubat ceza infaz ve af yasası son dakika: Af yasası ceza indirimi...

Af yasası ve ceza infaz indirimi son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda son açıklama Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Devlet Bahçeli, af yasası ile ilgili, "Bu olay memleket meselesi. Biz oy için yapmıyoruz, bir daha ağzınızda bunu duyarsam yasayı geri çekerim" dedi. Kamuoyunda ceza indirimi ve af yasası olarak bilinen infaz yasasının ne zaman çıkacağı merak ediliyor. 2020 Şubat ayının ortalarında yoğunlukla sorgulanmaya başlanan af yasası ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Peki, af yasası ve ceza indirimi çıktı mı? 2020 af yasası Meclis'e sunuldu mu? İşte 17 Şubat af yasası son durum... Konu ile ilgili resmi makamlardan açıklamalar geldikçe takvim.com.tr olarak aktarmaya devam edeceğiz. İşte af yasası ile ilgili son gelişmeler...

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