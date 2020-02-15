Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih'te Rus mevkidaşı Lavrov'la bir araya geldi.
Çavuşoğlu, "İdlib'deki durum S-400'leri etkilemez. Suriye'deki görüş ayrılığı Türkiye-Rusya ilişkilerini etkilememeli" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih'te Rus mevkidaşı Lavrov'la bir araya geldi.
Çavuşoğlu, "İdlib'deki durum S-400'leri etkilemez. Suriye'deki görüş ayrılığı Türkiye-Rusya ilişkilerini etkilememeli" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
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