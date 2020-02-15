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  • Son Güncelleme: 15.02.2020 17:42

Son dakika: Münih'te Lavrov ile görüşen Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar: 'deki durum anlaşmasını etkilemez

Son dakika... Münih'te düzenlenen Güvenlik Konferansı'nda Rusya Lavrov'la görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "'deki durum 'leri etkilemez. 'deki görüş ayrılığı Türkiye-Rusya ilişkilerini etkilememeli" dedi.

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