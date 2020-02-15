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Münih’te İdlib mesaisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la hafta sonu bir araya geliyor. Almanya Münih'te yarın gerçekleşecek görüşmede İdlib konusu masaya yatırılacak. Rusya'nın Esad'ı ya yola getirmesi istenecek ya da gerekenin yapılacağı mesajı net şekilde verilecek.

Münih’te İdlib mesaisi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la hafta sonu bir araya geliyor. Almanya Münih'te yarın gerçekleşecek görüşmede İdlib konusu masaya yatırılacak. Rusya'nın Esad'ı ya yola getirmesi istenecek ya da gerekenin yapılacağı mesajı net şekilde verilecek.

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