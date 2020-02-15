Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la hafta sonu bir araya geliyor. Almanya Münih'te yarın gerçekleşecek görüşmede İdlib konusu masaya yatırılacak. Rusya'nın Esad'ı ya yola getirmesi istenecek ya da gerekenin yapılacağı mesajı net şekilde verilecek.
- Güncel
- 15.02.2020
- Gazete
Münih’te İdlib mesaisi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la hafta sonu bir araya geliyor. Almanya Münih'te yarın gerçekleşecek görüşmede İdlib konusu masaya yatırılacak. Rusya'nın Esad'ı ya yola getirmesi istenecek ya da gerekenin yapılacağı mesajı net şekilde verilecek.
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