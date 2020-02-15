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  • Son Güncelleme: 15.02.2020 16:44

nedir? Ürünlerde yer aldığı tespit edilen sildenafil sitrat maddesinin zararları nelerdir?

nedir? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından dün akşam yapılan açıklamada, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 74 firmaya ait 99 parti ürünü kamuoyuyla paylaşıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından birçok üründe Sildenafil maddesinin olduğu açıklandı. Sağlık açısından pek çok tehlikeye yol açabilecek Sildenafil maddesinin birden fazla zararı bulunuyor. Bu kapsamda sildenafil sitrat maddesinin zararları nelerdir sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Sildenafil nedir?

Dün akşam saatlerinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan hileli ürünlerde Sildenafil Sitrat isimli madde tespit edildi. Başta çikolata, kahve, gazlı içecek ve enerji içeceğinde gibi ürünlerde kullandığı tespit eden Sildenafil maddesinin sağlığa birçok zararı bulunuyor. Bu kapsamda vatandaşlar arama motorlarında Sildenafil nedir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Sildenafil Sitrat maddesinin zararları nelerdir? İşte detaylar

SİLDENAFİL NEDİR?

Sildenafil, sertleşme bozukluğu, pulmoner arteriyal hipertansiyon ve yüksek irtifa pulmoner ödemini tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır. Bu durumları, kan damarlarını gevşeterek tedavi eder. İlacın yan etkileri baş ağrısı, baş dönmesi, bulanık görüş ve düşük kan basıncını (tansiyonu) içerebilir. Kalp hastalığı, karaciğer işlev bozukluğu veya böbrek hasarı olan hastalar ilacı kullanırken dikkatli olmalıdırlar çünkü ciddi yan etkiler yaşayabilirler.

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