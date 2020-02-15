Dün akşam saatlerinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan hileli ürünlerde Sildenafil Sitrat isimli madde tespit edildi. Başta çikolata, kahve, gazlı içecek ve enerji içeceğinde gibi ürünlerde kullandığı tespit eden Sildenafil maddesinin sağlığa birçok zararı bulunuyor. Bu kapsamda vatandaşlar arama motorlarında Sildenafil nedir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Sildenafil Sitrat maddesinin zararları nelerdir? İşte detaylar

SİLDENAFİL NEDİR?

Sildenafil, sertleşme bozukluğu, pulmoner arteriyal hipertansiyon ve yüksek irtifa pulmoner ödemini tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır. Bu durumları, kan damarlarını gevşeterek tedavi eder. İlacın yan etkileri baş ağrısı, baş dönmesi, bulanık görüş ve düşük kan basıncını (tansiyonu) içerebilir. Kalp hastalığı, karaciğer işlev bozukluğu veya böbrek hasarı olan hastalar ilacı kullanırken dikkatli olmalıdırlar çünkü ciddi yan etkiler yaşayabilirler.