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  • Son Güncelleme: 15.02.2020 17:20

ne zaman yasalaşacak? nde son gelişmeler nelerdir?

ne zaman yasalaşacak? Af yasasındaki son dakika gelişmeleri yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor. Bu kapsamda ve af yasası hakkında yapılan son açıklamalar yakından takip ediliyor. Uzun bir süredir üzerinde çalışan yasa ve düzenleme hakkındaki detaylar yavaş yavaş netleşiyor. Peki, ceza infaz düzenlemesinde son gelişmeler nelerdir? İşte son gelişmeler ve güncel af haberleri

Af yasası ne zaman yasalaşacak?

Ceza infaz düzenlemesi ve af yasasındaki son gelişmeler uzun süredir yüz binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. İkinci yargı paketi içerisinde yer alması beklenen af yasası ile ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den açıklama geldi. Bu kapsamda vatandaşlar "Af yasası ne zaman yasalaşacak?" sorusuna yanıt arıyor.

AF YASASI VE CEZA İNFAZ DÜZENLEMESİNDE SON GELİŞMELER

AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı infaz sistemine ilişkin yasa teklifi, alternatif infaz yöntemlerinin de aktif olarak sistemde kullanılmasını öngörüyor. Bu yöntemler şöyle sıralanıyor:

EVDE İNFAZ

Belli yaşın üstündekilerin, belli suçlardan cezalarını evde geçirmeleri öngörülüyor. 65 yaş için 1 yıl, 70 yaş için 2 yıl, 75 yaş ve üstü için ise 4 yıla kadar kalan cezanın evde çekilmesi planlanıyor. Hamile kadınların cezalarını da evde geçirmeleri yönünde öneri teklifte yer alıyor. Uygulama elektronik kelepçe takılarak evlerinin dışına çıkılmaması şeklinde olacak.

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