İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde çalışırken işten çıkartılan bin 500 işçinin başlattığı protestolarda 175'inci gün geride kaldı. CHP 'li belediyelerde işten çıkarılan işçiler için 'asalakları temizledik' diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel 'e tepkiler sürüyor. İstanbul, Adana ve İzmir'de CHP'li belediyelerde çalışırken işten çıkarılan işçiler, Özel hakkında pazartesi günü suç duyurusunda bulunacaklar. Mağdur işçiler konuyla ilgili şunları söyledi:İSPER A.Ş.'de çalışırken işten çıkarılan temizlik işçisi Erdoğan Candik: Şahsen bir siyasetçinin, haksız yere çıkartılan işçiler hakkında 'asalak' kelimesini kullanmasını kınıyorum. Biz ne bankamatikçi ne de asalağız. Ne şartlar altında çalıştığımız da İBB 'nin personel envanterinde mevcut. Eğer görmek ve gerçekten anlamak isterlerse biz de bu belgeleri ve çalışma şartlarımızı önlerine sereriz.Evde Sağlık Hizmetlerinde çalışırken işten çıkartılan Ferdi Altınmakas: CHP'li bir vekilden böyle bir şey duymak aslında bizi şaşırtmadı. Çünkü zamanında 'gerici, bidon kafalı, benim oyumla onların oyu bir mi?' gibi sözleri sarf etmiş bir zihniyet var. Bu zamana kadar birleştirici tek bir söz söylemişlikleri var mı? Bakın 174 gündür CHP'li tek bir yetkili gelip de bizimle konuşmadı. Asalak ne demektir, kim bunlar, bu ülkenin evladı, insanı değil mi? Neden kendinizi üstün görüyorsunuz.İSPER'de çalışırken çıkartılan işçiler arasında olan Ali Demir : Ben 4 çocuk babasıyım kardeşim. Sen bana nasıl asalak dersin? Hiç mi utanmıyorsun sen ya? Milletvekilisin sen ya, bizim sırtımızdan ekmek parası kazanıyorsun sen ya... Sen bana asalak, hırsız, trol diyemezsin. Bu halk sana oy vermiş. Bu oyla sen bizim ekmeğimizi yiyeceksin, bize hain diyeceksin. Ben bu milletvekiline yakıştıramıyorum bunu. Bize asalak söyleminde bulunan Özel'i kınıyorum. 174 gün oldu CHP'li biri çıkıp da hal hatır sormadı. Ardından çıkartılan işçilerle alakalı bir soru gelince de 'asalak, bankamatikçi' diye yaftalıyorlar. Burada bulunan herkesin ailesi, çoluğu çocuğu, eşi, dostu bulunuyor. Özel çok ayıp etmiştir. Biz ekmeğimizin peşindeyiz.İSFALT yol bakımda kamyon şoförü olarak çalışırken işten atılan Önder Ataç: Özgür Özel haddini aşmıştır. Tek işi boş konuşup algı oluşturmak olan bir kişinin bizim hakkımızda bu şekilde bir söz söylemesi şaşırtmadı. Kendine güveniyorsa, bizim gerçekten öyle insanlar olduğumuzu düşünüyorsa kimin asalak olduğunu ispatlayabiliriz. Bir sonraki seçimde bakalım 'asalak' dediği halk onlara değer gösterecek mi?

"YARGIYA GİDECEĞİZ"

İSPARK'ta çalışırken işten çıkartılan ve İBB önünde eylemlerine devam eden işçiler adına açıklama yapan Umut Aydoğan: Pazartesi günü saat 10.00'da Çağlayan Adliyesi'ne giderek, asılsız ithamlarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Özel'i dava etmek için tüm dostlarımızı, vatandaşlarımızı Çağlayan Adliyesi'ne bekliyoruz. Özel'in açıklamalarının aksine İBB Meclisi işçi çıkarmalarını araştırma komisyonu yaptığı incelemede işçiler hakkında söylenen 'bankamatikçi' söyleminin gerçek olmadığı ve işçi çıkarmalarının hukuka aykırı yapıldığını oy çokluğu ile kabul etmişti.



ÖZGÜR ÖZEL İLE YARGIDA HESAPLAŞACAĞIZ

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görev yaparken işine son verilen 15 yıllık belediye çalışanı Fethi Tümtaş: Yalan ve iftira üzerine kurulmuş bir partinin yalancı ve iftiracı sözcüsü... Gelip bizimle çalışmış mı? Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağım" dedi.







Adana'da CHP'li Ceyhan Belediyesinde çalışırken işten çıkarılan engelli Derya Sönmez: Maddi durumum olsaydı kendisine tazminat davası açardım.

İzmir'de CHP'li Torbalı Belediyesi'nde çalışırken işten atılan Ferdi Yüce: 5 yıldır bilgi işlem sorumlusu olarak görev yapıyordum. Seçimlerden sonra belediye başkanı kendi yakınlarını işe aldı ve bizi işten çıkardı. Şimdi de CHP'li vekil kalkmış böyle bir laf ediyor. Bu açıklamalara ilişkin yargıya gideceğiz ve suç duyurusunda bulunacağız.



"HAKARET ETMEK HADDİN DEĞİL!"

HAK-İş Başkanı Mahmut Arslan: Özel, bankamatik olarak çalışan veya işe gelmeden aylık alan bir kişi tespit ederse, açıklasın, biz gereğini yaparız. Ama böyle bir şey yok. Özel'in bu tavrını şiddetle kınıyoruz. Bu gerçekten CHP'nin kurumsal kimliği olarak açıklanmışsa, parti yöneticilerinin harekete geçmesini istiyoruz. Binlerce insan işten atıldı. Mağdurlara hakaret etmek kimsenin haddi ve hakkı değildir. Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimini de göreve davet ediyor, Sayın Özel'in CHP Grup Başkanvekili sıfatıyla işçilere yönelik iftira ve hakarete varan açıklamaları dolayısıyla gereğini yapmasını bekliyoruz.



SABAH