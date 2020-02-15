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  • Son Güncelleme: 15.02.2020 10:46

son dakika! 15 Şubat Af yasası ? 2020 Af yasası Meclis'e sunuldu mu?

nda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. MHP'nin gündeme getirdiği af yasası konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. İkinci yargı paketi içerisinde yer alması beklenen af yasası ile ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den açıklama geldi. Gözler, yasanın çıkacağı tarihe çevrildi. Peki, af yasası ve ? 2020 af yasası Meclis'e sunuldu mu? İşte 15 Şubat af yasası son durum...

Af yasasında son durum nedir?

Af yasası son dakika... Kamuoyunda ceza indirimi ve af yasası olarak bilinen infaz yasasının ne zaman çıkacağı merak ediliyor. 2020 Şubat ayının ortalarında yoğunlukla sorgulanmaya başlanan af yasası ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, af ile ilgili açıklamalarda bulundu. Binlerce kader mahkumu ve aileleri son gelişmeleri araştırıyor. Peki, af yasası ve ceza indirimi çıktı mı? 2020 af yasası Meclis'e sunuldu mu? İşte 15 Şubat af yasası son durum...

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Af yasasının hangi tarihte çıkacağı henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi makamlardan açıklamalar geldikçe takvim.com.tr olarak aktarmaya devam edeceğiz. İşte af yasası ile ilgili son gelişmeler...

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