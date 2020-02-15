CHP, belediyelerden binlerce kişiyi gönderdi. Bununla da yetinmedi. Parti sözcüsü Özgür Özel, "Asalaklar" diye hakaret etti.
Ekmeğinden olan işçiler, parti yönetimine seslendi: Siz sıcacık makamınızda antrikot yiyorsunuz. Biz ise kapı önünde titriyoruz...
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ekmeğini isteyen belediye işçilerine "Bankamatik asalakları" dedi. Tepki çekti.
Ekmeğinden olan işçiler, parti yönetimine seslendi: Siz sıcacık makamınızda antrikot yiyorsunuz. Biz ise kapı önünde titriyoruz...
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ekmeğini isteyen belediye işçilerine "Bankamatik asalakları" dedi. Tepki çekti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.