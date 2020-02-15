Bugünkü
Takvim

'Asalakları temizledik' diyerek aşağılayan 'li Özgür Özel'e işçilerden sert tepki

’liler, işten attıkları binlerce kişiye ‘Asalak’ diye hakaret etmekten de çekinmedi. CHP’li belediyelerin mağdur ettiği işçileri ‘bankamatik asalakları’ diyerek aşağılayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e işçilerden çok sert tepki geldi..

Size ziyafet bize eziyet!
, belediyelerden binlerce kişiyi gönderdi. Bununla da yetinmedi. Parti sözcüsü Özgür Özel, "Asalaklar" diye hakaret etti.



Ekmeğinden olan işçiler, parti yönetimine seslendi: Siz sıcacık makamınızda antrikot yiyorsunuz. Biz ise kapı önünde titriyoruz...




CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ekmeğini isteyen belediye işçilerine "Bankamatik asalakları" dedi. Tepki çekti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel 'Asalakları temizledik' diyerek aşağılayan CHP'li Özgür Özel'e işçilerden sert tepki
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri