Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih'te gerçekleştirilen 56. Münih Güvenlik Konferansı'nın yapılacağı binaya geldi. Bakan Çavuşoğlu burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"MÜSAMAHA GÖSTERMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

İdlib konusuna ilişkin konuşan Bakan Çavuşoğlu "Pazartesi günü Türk heyeti Rusya'ya gidecek. Diplomasi olmazsa gerekli adımlar atılacak. Gerekli tedbirleri alacağımızı Sayın Cumhurbaşkanımız bahsetti. Rejim askerlerimizi hedef alıyor. Müsamaha göstermemiz mümkün değil." dedi.





ALMANYA'DAKİ FETÖ ÜYELERİ

Çavuşoğlu, Almanya'daki FETÖ üyelerine ilişkin ise "Bizim istihbaratımız mevcut bir istihbarattır. Gizli bir istihbarat toplamaya gerek yok. Neden sadece teröristlerin hakları korunuyor?" ifadelerini kullandı.