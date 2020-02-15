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  • Son Güncelleme: 15.02.2020 13:10

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklaması

Son dakika haberi... 'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'deki rejim saldırılarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. , "(İdlib konusuna ilişkin) Pazartesi günü Türk heyeti 'ya gidecek" dedi.

Çavuşoğlu tarih verdi: Türk heyeti Rusya'ya gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih'te gerçekleştirilen 56. Münih Güvenlik Konferansı'nın yapılacağı binaya geldi. burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"MÜSAMAHA GÖSTERMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"
konusuna ilişkin konuşan Bakan Çavuşoğlu "Pazartesi günü Türk heyeti Rusya'ya gidecek. Diplomasi olmazsa gerekli adımlar atılacak. Gerekli tedbirleri alacağımızı Sayın Cumhurbaşkanımız bahsetti. Rejim askerlerimizi hedef alıyor. Müsamaha göstermemiz mümkün değil." dedi.

ALMANYA'DAKİ FETÖ ÜYELERİ
Çavuşoğlu, 'daki üyelerine ilişkin ise "Bizim istihbaratımız mevcut bir istihbarattır. Gizli bir istihbarat toplamaya gerek yok. Neden sadece teröristlerin hakları korunuyor?" ifadelerini kullandı.

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