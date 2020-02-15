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İdlib'de Türkiye'ye destek gösterisi: Türk kardeşlerimiz hoş geldiler

Son aylarda Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarının odağındaki İdlib kent merkezi ile kırsalındaki Dana, Sarmada, Marrıtmısrin ve Keferte Harim gibi bölgelerde toplanan on binlerce sivil, ellerine Türk ve Suriye "devrim" bayraklarını alarak bir araya geldi.

15.02.2020 00:57 - Son Güncelleme: 15.02.2020 01:02
İdlib'de Türkiye'ye destek gösterisi: Türk kardeşlerimiz hoş geldiler

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde toplanan halk, Türkiye'ye destek gösterilerinde bulundu.

İdlibliler, Türkçe, Arapça ve İngilizce "Sivillerin korunması isteğimizdir", "Kurtarılmış bölgelere Türk kardeşlerimiz hoş geldiler" yazan dövizlerle İdlib'de şehit olan Türk askerlerinin fotoğraflarının olduğunu pankartlar taşıdı.

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İdlib'de Türkiye'ye destek gösterisi: Türk kardeşlerimiz hoş geldiler

Destek gösterisine katılan aktivist Rudvan el Atraş, Türkiye'nin, hava saldırılarından kaçanların sığınağı olduğunu söyledi.

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İdlib'de Türkiye'ye destek gösterisi: Türk kardeşlerimiz hoş geldiler

Atraş, "Kurtarılan bölgelerde kalan yerlerin ciddi bir şekilde korunmasını istiyoruz. Yoksa rejim bu bölgeleri ele geçirirse sınır hattında yeni bir insani felaket yaşanacak." dedi.

İdlib'de Türkiye'ye destek gösterisi: Türk kardeşlerimiz hoş geldiler

Bir diğer gösterici Ali Kassum da "Buradan Birleşmiş Milletler'e (BM) mesaj iletiyoruz. Sizin sessizliğinizi ya Esed rejimine destek ya ona yeşil ışık vermek olarak anlıyoruz. O yüzden BM'den 'İdlib'de göçün, yerinden edilmelerin, saldırıların olmadığı' yalanlarını ortaya çıkaracak bir heyet göndermesini istiyoruz. Yüzlerce ilçe, belde köy tehcir edildi." diye konuştu.

İdlib'de Türkiye'ye destek gösterisi: Türk kardeşlerimiz hoş geldiler

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Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

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