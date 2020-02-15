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  • Son Güncelleme: 15.02.2020 13:13

Son dakika: Bakanlık duyurdu: 1720 ve 903 mayın etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... MSB: bölgesinde bugüne kadar / tarafından yerleştirilen 1720 ve 903 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi.

Bakanlık duyurdu: Hepsi etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bugüne kadar PKK/YPG tarafından yerleştirilen 1720 EYP ve 903 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi." denildi.

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