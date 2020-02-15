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  • Son Güncelleme: 15.02.2020 16:16

'da 'şarbon' paniği! Mezbaha ve kapatıldı

'nın Yenişehir’in ilçesinde mezbahada kesilen bir hayvanda şarbon hastalığı görülmesi üzerine mezbaha ile 15 gün müddetle kapatıldı.

'Şarbon' paniği! Mezbaha ve hayvan pazarı kapatıldı

Yenişehir'de mezbahada kesilen büyükbaş danada şarbon hastalığı tespit edildi. Bunun üzerine mezbaha ve en az 15 gün müddetle kapatılırken, hayvanın geldiği ilçeye bağlı Günece köyüne hayvan giriş çıkışlarının yasaklandığı belirtildi.

HAYVANLARA ŞARBON AŞISI YAPILIYOR
Yetkililer, kesilen hayvanda şarbon hastalığı çıkmasının hemen ardından Günece ve civar köylerde hayvanlara şarbon aşısı yapmaya başladı.

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