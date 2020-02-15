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  • Son Güncelleme: 15.02.2020 14:55

, 'da gençlerle buluştu

, 'da gençlerle bir araya geldi. Bakan Albayrak, resmi Twitter hesabından TÜGVA tarafından düzenlenen ’nden kareler paylaştı.

Bakan Albayrak, Ankara'da gençlerle buluştu

, 'da gençlerle bir araya geldi. Albayrak, buluşma sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen Genç Yönetici Okulu Zirvesi'nde, mezun olup hayata atılmaya hazırlanan kardeşlerimizle ülkemiz, ekonomimiz ve dünyadaki gelişmeler üzerine ufuk açıcı bir sohbet gerçekleştirdik." dedi.

İşte o paylaşımı:

İşte paylaştığı o kareler:




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