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  • Son Güncelleme: 14.02.2020 13:59

'ye ağır darbe! "Sincan bölge hadimi" ahırda yakalandı

’nün "Sincan bölge hadimi" olduğu ileri sürülen S.K, düzenlenen operasyonla 'nde bir çiftliğin ahırında yakalandı. FETÖ’nün daha önce imam denilen isimlere, son zamanlarda "hadim" adı verdiği tespit edildi.

FETÖ'ye ağır darbe! Bölge hadimi ahırda yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı () Bölge Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'nün sivil kanadının Ankara'da yeniden yapılanmaya gittiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

AHIRHA YAKALANDI
İhbarı değerlendiren ekipler, örgütün sözde "Sincan eyalet yapılanması" kapsamında faaliyet yürüttüğü tespit edilen S.K.'yi teknik
ve fiziki takibe aldı. Örgüt içinde "Selim" kod adını kullandığı tespit edilen S.K, saklandığı 'ndeki çiftliğin ahırında gözaltına alındı.

YARDIM ADI ALTINDA PARA TOPLAYIP…
Adreste yapılan aramalarda, yüklü miktarda para, çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ve sahte sürücü belgesi ele geçirildi. S.K.'nin Sincan ilçesinde "mağdurlara yardım" ve "himmet" adı altında para topladığı, bu paraları yurt dışında bulunan örgüt mensuplarına gönderdiği belirtildi. Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütü üye olmak" suçundan aranan S.K, cezaevine gönderildi.

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