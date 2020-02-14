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  • 14.02.2020 13:30
  • Son Güncelleme: 14.02.2020 13:30

Başkan Erdoğan Cuma namazını lı mevkidaşı ile kıldı

Türkiye- İş Forumu'nda katılan Başkan , Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Pakistanlı mevkidaşı ile kıldı.

Başkan Erdoğan Cuma namazını mevkidaşı ile kıldı

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere 'ın başkenti İslamabad'da bulunan , Pakistan Milli Meclisi ve Senatosu ortak oturumunun ardından cuma namazını Cumhurbaşkanı ile birlikte kıldı.

Cuma namazı sonrasında önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Firmalarımız Pakistan-Türkiye dostluğuna yakışır şekilde çalışıyorlar. 'nun 200 milyon dolar, Hayat Kimya'nın 350 milyon dolar değerinde ilave yatırım planları var. Sütaş en büyük tesislerinden birini Pakistan'da hayata geçirecek. Ülkemizde 158 adet Pakistan sermayesine ait şirket faaliyet gösteriyor. Yatırım miktarları 100 milyon dolara dayanıyor" ifadelerini kullandı.

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