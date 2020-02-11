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  • 11.02.2020 10:29
  • Son Güncelleme: 11.02.2020 10:29

'da operasyonu: 7 gözaltı

'da üyesi olduğu ve aralarında örgüt evinde saklananların da olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, / nün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına Şube Müdürlüğü ve Müdürlüğe bağlı merkez ve dış ilçeler Terörle Mücadele Büro Amirlikleri görevlilerince çalışmalar sürdürülmeye devam ediyor.

Bu kapsamda aralarında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçu kapsamında hakkında yakalama emri bulunan ve yakalanmamak için örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hücre evlerinde saklanan 2 firari şahısın da bulunduğu, toplam 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanıp gözaltına alınan şahıslardan 3'ü soruşturmalarının yürütüldüğü diğer İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. 2 şüpheli şahıs ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 2 şüpheli şahıs ise çıkarıldığı Antalya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda dijital materyaller ve dokümanlar ele geçirildi.

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